Закрытый суд над 21-летним гражданином РФ начался в Минске
Городской суд столицы Белоруссии приступил к рассмотрению уголовного дела 21-летнего гражданина России Егора Дудникова. Его обвиняют в организации или подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок. В вину Дудникову ставят звучивание видеороликов для одного из оппозиционных белорусских телеграм-каналов.
Представитель прокуратуры потребовал, чтобы судебный процесс проходил в закрытом режиме, обосновывая это необходимостью защитить эксперта и не допустить распространение экстремистской продукции. В правозащитном белорусском центре «Весна» россиянина считают политическим заключенным.
Егор Дудников был задержан белорусскими силовиками в начале мая текущего года. Как сообщил его адвокат, россиянина избили при этом. Дудников содержится в следственном изоляторе КГБ Белоруссии в Минске.
Российское посольство в начале июня получило разрешение на консульский доступ к нему. Согласно местному законодательству ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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