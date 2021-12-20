Закрытый суд над 21-летним гражданином РФ начался в Минске

Городской суд столицы Белоруссии приступил к рассмотрению уголовного дела 21-летнего гражданина России Егора Дудникова. Его обвиняют в организации или подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок. В вину Дудникову ставят звучивание видеороликов для одного из оппозиционных белорусских телеграм-каналов.

Представитель прокуратуры потребовал, чтобы судебный процесс проходил в закрытом режиме, обосновывая это необходимостью защитить эксперта и не допустить распространение экстремистской продукции. В правозащитном белорусском центре «Весна» россиянина считают политическим заключенным.

Егор Дудников был задержан белорусскими силовиками в начале мая текущего года. Как сообщил его адвокат, россиянина избили при этом. Дудников содержится в следственном изоляторе КГБ Белоруссии в Минске.

Российское посольство в начале июня получило разрешение на консульский доступ к нему. Согласно местному законодательству ему грозит до 12 лет лишения свободы.

