Заказы от Африки на вооружение РФ составляют 20% общего портфеля
Заявки африканских государств составляют примерно пятую часть в совокупном портфеле экспортных заказов на вооружение и военную технику из России. Такеи цифра назвал «Интерфаксу» руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
По его оценке, 20% от общего объёма заказов составляют довольно значительную часть. Шугаев также обратил внимание на сохранение объема оружейного экспорта в страны Африки на уровне предыдущих лет.
По словам главы ФСВТС, африканские заказчики чаще интересуются средствам противовоздушной обороны, в частности системами ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор-М2Э». Сейчас в Санкт-Петербурге проходит второй саммит и форум Россия - Африка.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обнаружился в эти дни в Северной столице. Он провел встречу с представителями Центральноафриканской республики, где активна ЧВК.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru