Захарова заявила о продолжении Британией русофобского курса при Сунаке

Захарова отметила, что уже в первом публичном выступлении Сунак обвинил Россию об ответственности за мировые экономические проблемы. Таким образом, избранный премьер продолжил антироссийскую политику предшественников. Представитель российского МИД иронично посоветовала Сунаку подтвердить вину России графиками, цифрами и таблицами.

По мнению Захаровой, попытки нового премьера переложить ответственность за ошибки в экономической программе на Москву должны заставить простых британцев задуматься и объективно взглянуть на ситуацию, сложившуюся в Соединенном Королевстве.

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов назвал маловероятным улучшение отношений между Лондоном и Москвой после избрания Риши Сунака новым премьером. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

