Захарова заявила о недостаточной реакции ООН на расстрел российских военнопленных

Представители ООН не оперируют фактами при оценке расстрела российских пленных войсками ВСУ в Донбассе с точки зрения права и подменяют конкретные заявления общими словами. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В ООН призвали тщательно расследовать убийства российских военнопленных

По ее словам, при оценке инсценировки в Буче украинской стороной представители ООН были куда более конкретными, многословными и инициативными.

Захарова также припомнила провокационные заявления спецпредставителя Генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен, обвинявшей российских военнослужащих в употреблении виагры и насильственных действиях против мирного населения Украины. Дипломат отметила, что члены ООН не располагали никакими данными и не имели полномочий по сбору информации.

Ранее российское посольство в Вашингтоне осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РасследованиеПленныеООНМария Захарова
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