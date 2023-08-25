Загрязненная вода с «Фукусимы» потечет в российские воды

Главное в этом районе течение Куросио понесет эти массы на север, в российские воды. Существует вероятность, что из-за глобального потепления Мирового океана оно может дойти до Берингова пролива.

В этом случае остатки радиоактивных элементов из воды будут накапливаться в морских организмах. Китай уже дня остановил весь импорт морепродуктов из Японии.

Ранее российские рыбопромышленники заявили, что Россия не ловит рыбу в местах сброса воды с «Фукусимы-1», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

