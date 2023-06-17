Заблокированная в самолете Польшей делегация президента ЮАР вернется на родину
Более сотни сотрудников службы безопасности главы ЮАР и журналисты президентского пула не могли вылететь из Варшавы с 15 июня. ЮАР обвиняет поляков в расизме и «саботаже миротворческой миссии», пишет издание Onet.
Из самолета никого не выпускали много часов. В итоге Венгрия отказала представителям ЮАР в пролете через свое воздушное пространство, поэтому вместо ПМЭФ делегация вернется на родину.
Польские СМИ на фоне обрушившейся критики за задержку рейса мирной миссии ЮАР утверждают, что охрана президента ЮАР была «вооружена до зубов» и хотела ввезти в страну 12 контейнеров с оружием.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл на Украину с целью провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru