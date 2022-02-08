Японскую принцессу Йоко госпитализировали с коронавирусом

Вторая дочь умершего в 2012 году принца Томохито была госпитализирована в больницу при императорском дворе. О состоянии 38-летней принцессы информации нет.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что он и его супруга Эмине заразились коронавирусом, сообщает «Свободная пресса».