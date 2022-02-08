Японскую принцессу Йоко госпитализировали с коронавирусом

Принцесса Йоко из японской императорской семьи заразилась коронавирусом, сообщает Управление делами императорского двора Японии.

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Вторая дочь умершего в 2012 году принца Томохито была госпитализирована в больницу при императорском дворе. О состоянии 38-летней принцессы информации нет.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что он и его супруга Эмине заразились коронавирусом, сообщает «Свободная пресса».

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