Японскую принцессу Йоко госпитализировали с коронавирусом
8 февраля 202215:15
Принцесса Йоко из японской императорской семьи заразилась коронавирусом, сообщает Управление делами императорского двора Японии.
Вторая дочь умершего в 2012 году принца Томохито была госпитализирована в больницу при императорском дворе. О состоянии 38-летней принцессы информации нет.
Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что он и его супруга Эмине заразились коронавирусом, сообщает «Свободная пресса».
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8 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru