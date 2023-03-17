Японский профессор заявил, что гениальность россиян позволила снизить влияние санкций

В своей статье для Wedge Infinity эксперт согласился с работающей в РФ журналисткой Асуки Токуямой, которая ранее заявила о возможности русских «гениально находить выход» из различных трудностей.

«У меня и раньше было такое впечатление о русских. А тут об этом прямо сказала госпожа Токуяма ... У меня не было другого выбора, кроме как согласиться с этим ее выводом», — указал Хаттори.

Профессор отметил, что санкции Запада затруднили для жителей России получение привычных услуг, но русские — «гении обходных путей» и находят свои решения. Кроме того, Хаттори подчеркнул, что власти РФ тщательно следят за тем, чтобы жизнь населения существенно не пострадала от ограничений, отмечает RT.

По словам эксперта, РФ не страдает от отсутствия товара и высоких цен, пишет РИА ФАН. Потребительские цены в России показали «совсем небольшой рост». При этом, указал профессор, в феврале 2022-го резко увеличился индекс цен на бытовую технику, однако к февралю текущего года непродовольственные цены вернулись к нормальному уровню. Кроме того, Хаттори обратил внимание на «необычайную стабильность» цен на топливо.

