Японская писательница призналась в использовании ChatGPT
18 января 202410:56
Обладатель самой престижной японской литературной премии Акутагавы Риэ Кудан призналась в использовании при создании произведения ChatGPT. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По словам автора романа «Токийская башня сочувствия», чат-ботом были написаны порядка 5% предложений. Она не стала их менять.
Писательница добавила, что планирует использовать в дальнейшем технологии искусственного интеллекта для развития творчества.
Ранее писательница Светлана Каменских призналась, что все ее книги созданы с помощью искусственного интеллекта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru