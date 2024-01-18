Японская писательница призналась в использовании ChatGPT

Обладатель самой престижной японской литературной премии Акутагавы Риэ Кудан призналась в использовании при создании произведения ChatGPT. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Россияне стали втрое активнее пользоваться нейросетями

По словам автора романа «Токийская башня сочувствия», чат-ботом были написаны порядка 5% предложений. Она не стала их менять.

Писательница добавила, что планирует использовать в дальнейшем технологии искусственного интеллекта для развития творчества.

Ранее писательница Светлана Каменских призналась, что все ее книги созданы с помощью искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектЯпонияПисатели

Горячие новости

Все новости

партнеры