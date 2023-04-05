Япония заявила о намерении развивать сотрудничество с НАТО

«В условиях, когда ситуация по безопасности в мире становится все более сложной, сотрудничество между странами, разделяющими общие принципы, является важным, как никогда раньше», — цитирует политика РИА Новости.

По словам Мацуно, Токио поддерживает решение Финляндии по вступлению в Североатлантический альянс и усилия по завершению присоединения страны к блоку.

Накануне Финляндия официально стала 31-м государством-членом НАТО, напоминает Ura.ru. Рядом с министерством обороны страны подняли флаг альянса, пишет РИА ФАН.

