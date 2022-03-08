Япония ввела запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию

Власти Японии ввели запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию в рамках нового пакета ограничительных мер вокруг ситуации на Украине, следует из пресс-релиза министерства иностранных дел страны.

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В список попали 20 россиян и 12 белорусов. Это пресс-секретари глав России и Белоруссии Дмитрий Песков и Наталья Эйсмонт, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и другие. Также в перечне содержатся имена российских бизнесменов, среди которых упоминаются братья Ротенберги, Геннадий Тимченко.

Среди организаций под ограничения попали «ЧВК Вагнера», Synesis и «Белтехэкспорт».

Напомним, Россия на фоне ситуации вокруг Украины вырвалась в мировые лидеры по количеству санкций, который ввели против нее страны Запада и их союзники.

РФ оставила позади Иран, Сирию и Северную Корею.

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