Япония ввела запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию
Власти Японии ввели запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию в рамках нового пакета ограничительных мер вокруг ситуации на Украине, следует из пресс-релиза министерства иностранных дел страны.
В список попали 20 россиян и 12 белорусов. Это пресс-секретари глав России и Белоруссии Дмитрий Песков и Наталья Эйсмонт, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и другие. Также в перечне содержатся имена российских бизнесменов, среди которых упоминаются братья Ротенберги, Геннадий Тимченко.
Среди организаций под ограничения попали «ЧВК Вагнера», Synesis и «Белтехэкспорт».
Напомним, Россия на фоне ситуации вокруг Украины вырвалась в мировые лидеры по количеству санкций, который ввели против нее страны Запада и их союзники.
РФ оставила позади Иран, Сирию и Северную Корею.
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