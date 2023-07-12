Япония передаст Украине системы обнаружения беспилотников

Япония предоставит Украине системы обнаружения беспилотников. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, передает Kyodo.

AFP: Франция уже поставила Украине значительное число ракет дальнего действия

По данным агентства, глава правительства анонсировал передачу техники Киеву в ходе саммита НАТО. Как отметил Кисида, Токио продолжит «оказывать Украине нелетальную помощь».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин готовит новый пакет военной помощи Украине на 700 млн евро, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В него войдут два зенитных ракетных комплекса Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1 A5.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаЯпония

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