WSJ: США направили четыре эсминца для слежки за Россией
Власти США направили боевые корабли для отслеживания российских и китайских судов в районе Аляски. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Газета ссылается на источник в Северном командовании США. Представитель американских военно-морских сил отметил, что решение об отправке кораблей стало реакцией на совместное патрулирование региона кораблями России и Китая.
В Пентагоне подтвердили отправку четырех эсминцев для слежки за Россией и Китаем.
В интервью Daily Mail бывший командующий Военно-морскими силами Великобритании адмирал Алан Уэст назвал ВМС страны слабыми и жалкими, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru