WSJ: США направили четыре эсминца для слежки за Россией

Газета ссылается на источник в Северном командовании США. Представитель американских военно-морских сил отметил, что решение об отправке кораблей стало реакцией на совместное патрулирование региона кораблями России и Китая.

В Пентагоне подтвердили отправку четырех эсминцев для слежки за Россией и Китаем.

В интервью Daily Mail бывший командующий Военно-морскими силами Великобритании адмирал Алан Уэст назвал ВМС страны слабыми и жалкими, передает «Радиоточка НСН».

