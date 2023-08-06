WSJ: США направили четыре эсминца для слежки за Россией

Власти США направили боевые корабли для отслеживания российских и китайских судов в районе Аляски. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

СМИ: Китай будет следить за США с территории Кубы

Газета ссылается на источник в Северном командовании США. Представитель американских военно-морских сил отметил, что решение об отправке кораблей стало реакцией на совместное патрулирование региона кораблями России и Китая.

В Пентагоне подтвердили отправку четырех эсминцев для слежки за Россией и Китаем.

В интервью Daily Mail бывший командующий Военно-морскими силами Великобритании адмирал Алан Уэст назвал ВМС страны слабыми и жалкими, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/USNavyEurope
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