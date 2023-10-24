WP: Вашингтон готовит план эвакуации сотен тысяч американцев с Ближнего Востока

Администрация США готовится к возможной эвакуации сотен тысяч американцев с Ближнего Востока в случае, если конфликт Израиля и Палестины не удастся сдержать. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

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По данным газеты, при «наихудшем сценарии» придется вывезти более 600 тысяч проживающих в Израиле и Ливане граждан США. В то же время некоторые источники считают, что другие варианты развития событий более вероятны.

Как пишет издание, Вашингтон встревожен перспективой разрастания конфликта на фоне возможной наземной военной операции Израиля в секторе Газа. Должностные лица высокого ранга в США сосредоточили внимание на потенциальных логистических проблемах эвакуации большого числа граждан. Согласно оценкам Госдепартамента, в момент эскалации ситуации в Израиле находились около 600 тысяч американцев, в Ливане — 86 тысяч.

Кроме того, американская администрация обеспокоена действиями ливанской группировки «Хезболлах» и уличными протестами в арабском мире. Чиновники в США не хотели обсуждать планы эвакуации американцев в регионе, чтобы не вызвать панику, однако их позиция изменилась.

Ранее стало известно, что США отправили в Израиль военных советников, которые «поделятся своей точкой зрения» и «зададут сложные вопросы», сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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