WhatsApp пришёл в себя после глобального сбоя
Мессенджер WhatsApp возобновил работу после серьёзного глобального сбоя. Это следует из информации DownDetector – сервиса, отслеживающего сбои на интернет-ресурсах. О восстановлении функционала бесплатного сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи по IP сообщают пользователи из Европы и с Ближнего Востока.
Мессенджер заработало и на территории России. В некоторых случаях ещё отмечаются задержки в отправке сообщений. Ранее в WhatsApp подтвердили глобальный сбой и заверили, что устраняют его причины.
Проблемы с WhatsApp по всему миру начались во вторник около 10 часов утра по московскому времени. Telegram-канал «Радиоточка НСН» проверил данные на своих ресурсах и подтвердил сбой.
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