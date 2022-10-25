WhatsApp пришёл в себя после глобального сбоя

Мессенджер WhatsApp возобновил работу после серьёзного глобального сбоя. Это следует из информации DownDetector – сервиса, отслеживающего сбои на интернет-ресурсах. О восстановлении функционала бесплатного сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи по IP сообщают пользователи из Европы и с Ближнего Востока.

Мессенджер заработало и на территории России. В некоторых случаях ещё отмечаются задержки в отправке сообщений. Ранее в WhatsApp подтвердили глобальный сбой и заверили, что устраняют его причины.

Проблемы с WhatsApp по всему миру начались во вторник около 10 часов утра по московскому времени. Telegram-канал «Радиоточка НСН» проверил данные на своих ресурсах и подтвердил сбой.

