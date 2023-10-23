WAFA: при ударе Израиля по мечети и жилым домам в Газе погибли 13 человек
23 октября 202300:31
Армия Израиля нанесла удар по жилым домам и мечети в секторе Газа, передает агентство WAFA.
По данным журналистов, авиация Израиля совершила налеты на два дома в районе Аль-Тернис и мечеть аль-Албани. Уточняется, что погибли по меньшей мере 13 человек.
МВД Палестины накануне сообщило об ударе Израиля по рынку Нусейрат. Погибли 12 человек.
С начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября погибли более 4,6 тысячи жителей сектора Газа, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru