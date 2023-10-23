WAFA: при ударе Израиля по мечети и жилым домам в Газе погибли 13 человек

По данным журналистов, авиация Израиля совершила налеты на два дома в районе Аль-Тернис и мечеть аль-Албани. Уточняется, что погибли по меньшей мере 13 человек.

МВД Палестины накануне сообщило об ударе Израиля по рынку Нусейрат. Погибли 12 человек.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября погибли более 4,6 тысячи жителей сектора Газа, сообщает «Радиоточка НСН».

