WAFA: при ударе Израиля по мечети и жилым домам в Газе погибли 13 человек

Армия Израиля нанесла удар по жилым домам и мечети в секторе Газа, передает агентство WAFA.

В сектор Газа из Египта доставили продовольствие и медикаменты

По данным журналистов, авиация Израиля совершила налеты на два дома в районе Аль-Тернис и мечеть аль-Албани. Уточняется, что погибли по меньшей мере 13 человек.

МВД Палестины накануне сообщило об ударе Израиля по рынку Нусейрат. Погибли 12 человек.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября погибли более 4,6 тысячи жителей сектора Газа, сообщает «Радиоточка НСН».

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