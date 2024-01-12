ВВС США нанесли удары по более чем 60 целям в Йемене

ВВС США нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов в Йемене. Об этом заявил командующий военно-воздушными силами в американском Центральном командовании Алекс Гринкевич.

Байден: Удары по хуситам в Йемене - ответ на угрозу судоходству

«По приказу Центрального командования ... ВВС … нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям … поддерживаемых Ираном хуситов», — указано в заявлении на сайте сил.

Гринкевич указал, что при ударах применили свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. Атакам подверглись командные пункты, центры управления, склады боеприпасов и производственные мощности, радары системы противовоздушной обороны хуситов.

Ранее стало известно, что США и Великобритания ударили по объектам правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла», напоминает «Свободная пресса». Иран назвал происходящее нарушением территориальной целостности, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ABACA / TASS
ТЕГИ:ЙеменСША

Горячие новости

Все новости

партнеры