ВВС США нанесли удары по более чем 60 целям в Йемене
ВВС США нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов в Йемене. Об этом заявил командующий военно-воздушными силами в американском Центральном командовании Алекс Гринкевич.
«По приказу Центрального командования ... ВВС … нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям … поддерживаемых Ираном хуситов», — указано в заявлении на сайте сил.
Гринкевич указал, что при ударах применили свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. Атакам подверглись командные пункты, центры управления, склады боеприпасов и производственные мощности, радары системы противовоздушной обороны хуситов.
Ранее стало известно, что США и Великобритания ударили по объектам правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла», напоминает «Свободная пресса». Иран назвал происходящее нарушением территориальной целостности, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru