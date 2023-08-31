ВВС США и Южной Кореи провели учения с использованием боевых снарядов

Отмечается, что маневры ВВС прошли в рамках учений Ulchi Freedom Shield, проходящих с 21 по 31 августа. Согласно данным, Южная Корея задействовала истребители F-15K, F-35A и KF-16 над Желтым морем.

Подчеркивается, что к учениям также были привлечены южнокорейские истребители FA-50 и штурмовики США A-10.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наращивание активности Соединенных Штатов дестабилизирует обстановку на Корейском полуострове. Она отметила, что российская сторона не раз подчеркивала опасность курса Вашингтона, передает «Радиоточка НСН».

