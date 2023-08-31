ВВС США и Южной Кореи провели учения с использованием боевых снарядов
Военные Республики Корея и Соединенных Штатов 31 августа провели совместные учения авиации с применением боевых снарядов, в них приняли участие около 30 самолетов. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Отмечается, что маневры ВВС прошли в рамках учений Ulchi Freedom Shield, проходящих с 21 по 31 августа. Согласно данным, Южная Корея задействовала истребители F-15K, F-35A и KF-16 над Желтым морем.
Подчеркивается, что к учениям также были привлечены южнокорейские истребители FA-50 и штурмовики США A-10.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наращивание активности Соединенных Штатов дестабилизирует обстановку на Корейском полуострове. Она отметила, что российская сторона не раз подчеркивала опасность курса Вашингтона, передает «Радиоточка НСН».
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