Вучич заявил о договоренности по инвестициям из КНР в Сербию на €953 млн

Президент Сербии Александар Вучич заявил о подписании соглашений об инвестициях китайских компаний в экономику балканской республики на общую сумму €953 млн. Об этом он сообщил из Шанхая в эфире Радио и телевидения Сербии.

По словам сербского лидера, контракты были заключены 27 мая в рамках его визита в КНР. Вучич подчеркнул, что это только начало, и в будущем он ожидает гораздо больших вложений, передает ТАСС.

Вучич заявил о возможном уходе в отставку

Визит президента Сербии в Китай продлится по 28 мая. Ранее Вучич назвал эту поездку самой важной в своей карьере.

Ранее сербский политолог Стеван Гайич в разговоре с НСН отметил, что Вучич допустил свою отставку из-за протестов, но новая власть будет менее прозападной и будет искать реальный баланс между Москвой и ЕС.

ФОТО: EPA / ТАСС
