Вучич заявил о договоренности по инвестициям из КНР в Сербию на €953 млн

Президент Сербии Александар Вучич заявил о подписании соглашений об инвестициях китайских компаний в экономику балканской республики на общую сумму €953 млн. Об этом он сообщил из Шанхая в эфире Радио и телевидения Сербии.

По словам сербского лидера, контракты были заключены 27 мая в рамках его визита в КНР. Вучич подчеркнул, что это только начало, и в будущем он ожидает гораздо больших вложений, передает ТАСС.