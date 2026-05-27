Вучич заявил о договоренности по инвестициям из КНР в Сербию на €953 млн
Президент Сербии Александар Вучич заявил о подписании соглашений об инвестициях китайских компаний в экономику балканской республики на общую сумму €953 млн. Об этом он сообщил из Шанхая в эфире Радио и телевидения Сербии.
По словам сербского лидера, контракты были заключены 27 мая в рамках его визита в КНР. Вучич подчеркнул, что это только начало, и в будущем он ожидает гораздо больших вложений, передает ТАСС.
Визит президента Сербии в Китай продлится по 28 мая. Ранее Вучич назвал эту поездку самой важной в своей карьере.
Ранее сербский политолог Стеван Гайич в разговоре с НСН отметил, что Вучич допустил свою отставку из-за протестов, но новая власть будет менее прозападной и будет искать реальный баланс между Москвой и ЕС.
