Вучич заявил, что США сосредоточили все силы против России

«Давайте не будем наивными, они (США) не на стороне Сербии. Они стараются вести себя рационально, серьезно, чтобы не тратить энергию и силы на кого-то другого, потому что они сосредоточили все свои силы против России», — сказал глава государства.

Ранее советник Госдепартамента Дерек Шолле в ходе визита в Белград говорил, что власти республики должны принять решение о введении антироссийских санкций, иначе Сербия «не сможет развиваться».

Вучич ранее заявил, что Сербия не будет вводить санкции в отношении России, пока жизненные интересы республики не окажутся под угрозой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

