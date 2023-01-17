Вучич заявил, что США сосредоточили все силы против России

Власти Соединенных Штатов сконцентрировали все свои усилия на борьбу против России, сообщил в эфире телеканала TV Happy президент Сербии Александар Вучич.

Вучич рассказал, что 2023 год станет еще более сложным, чем 2022-й

«Давайте не будем наивными, они (США) не на стороне Сербии. Они стараются вести себя рационально, серьезно, чтобы не тратить энергию и силы на кого-то другого, потому что они сосредоточили все свои силы против России», — сказал глава государства.

Ранее советник Госдепартамента Дерек Шолле в ходе визита в Белград говорил, что власти республики должны принять решение о введении антироссийских санкций, иначе Сербия «не сможет развиваться».

Вучич ранее заявил, что Сербия не будет вводить санкции в отношении России, пока жизненные интересы республики не окажутся под угрозой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАСербия
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