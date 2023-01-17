Вучич заявил, что США сосредоточили все силы против России
Власти Соединенных Штатов сконцентрировали все свои усилия на борьбу против России, сообщил в эфире телеканала TV Happy президент Сербии Александар Вучич.
«Давайте не будем наивными, они (США) не на стороне Сербии. Они стараются вести себя рационально, серьезно, чтобы не тратить энергию и силы на кого-то другого, потому что они сосредоточили все свои силы против России», — сказал глава государства.
Ранее советник Госдепартамента Дерек Шолле в ходе визита в Белград говорил, что власти республики должны принять решение о введении антироссийских санкций, иначе Сербия «не сможет развиваться».
Вучич ранее заявил, что Сербия не будет вводить санкции в отношении России, пока жизненные интересы республики не окажутся под угрозой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 289 / сут.
Умерли
394 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 466 / сут.
- Автор книги о Байдене заявил, что Зеленского предупреждали о покушениях
- СМИ: на Бали машина с российскими туристами упала в овраг с высоты 25 метров
- Продюсер Бардаш заявил о наркомании Зеленского
- Гросси: миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской АЭС
- Кличко рассказали о состоянии энергоресурсов в Киеве
- Папа римский: Зеленский должен сесть за стол переговоров
- Косачев прокомментировал требование ЕС о бесплатных полетах над Сибирью
- Борисов: «Роскосмос» построит два завода по серийному производству спутников
- Число пострадавших в массовой аварии с маршруткой в Калуге возросло до 9 человек
- Минцифры: Российские мобильные операторы работают во всех новых регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru