Вучич и Зеленский провели встречу в Кишиневе
1 июня 202316:45
Президент Сербии Александр Вучич и его украинский коллега Владимир Зеленский провели встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. Об этом в своих соцсетях сообщил сербский лидер.
Он назвал разговор с Зеленским «коротким и хорошим», разместив общее фото в своих социальных сетях.
Вучич также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку Сербии после ситуации на севере Косово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru