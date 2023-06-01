Вучич и Зеленский провели встречу в Кишиневе

Президент Сербии Александр Вучич и его украинский коллега Владимир Зеленский провели встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. Об этом в своих соцсетях сообщил сербский лидер.

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Он назвал разговор с Зеленским «коротким и хорошим», разместив общее фото в своих социальных сетях.

Вучич также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку Сербии после ситуации на севере Косово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СербияВладимир Зеленский

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