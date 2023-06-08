ВСУ впервые применили РСЗО HIMARS для обстрела окопов
Украинские военные впервые применили реактивные системы залпового огня HIMARS производства США для обстрела окопов на запороском направлении. Об этом заявил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщило агентство РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что эффективность таких ударов крайне мала. «Все равно, что палить из пушки по воробьям», — отметил Рогов.
Цель украинских войск, заявил он, — заставить российских военных в панике оставить позиции на передовой. Достигнуть ее не удалось — никто из российских солдат позиции не покинул, добавил председатель движения «Мы вместе с Россией».
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что уничтожение ЗРК Patriot свидетельствует о их низкой эффективности, бессилии ПРО Украины и о результативности действия российского высокоточного и дальнобойного оружия. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru