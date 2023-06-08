ВСУ впервые применили РСЗО HIMARS для обстрела окопов

При этом он подчеркнул, что эффективность таких ударов крайне мала. «Все равно, что палить из пушки по воробьям», — отметил Рогов.

Цель украинских войск, заявил он, — заставить российских военных в панике оставить позиции на передовой. Достигнуть ее не удалось — никто из российских солдат позиции не покинул, добавил председатель движения «Мы вместе с Россией».

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что уничтожение ЗРК Patriot свидетельствует о их низкой эффективности, бессилии ПРО Украины и о результативности действия российского высокоточного и дальнобойного оружия. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

