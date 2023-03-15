ВСУ обстреляли город Шебекино

Войска ВСУ обстреляли город Шебекино (Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли деревню Раковка в Брянской области

По его словам, удалось обойтись без пострадавших, однако получили повреждения несколько частных домов, легковой автомобиль и гаражный кооператив.

Губернатор добавил, что из-за обстрела возле электроподстанции произошло задымление и загорелась сухая трава. Совместно с сотрудниками оперативных и аварийных служб на место происшествия прибыл глава городского округа Владимир Жданов.

Ранее сообщалось, что система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: telegram.org/vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрел
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры