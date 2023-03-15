ВСУ обстреляли город Шебекино
Войска ВСУ обстреляли город Шебекино (Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, удалось обойтись без пострадавших, однако получили повреждения несколько частных домов, легковой автомобиль и гаражный кооператив.
Губернатор добавил, что из-за обстрела возле электроподстанции произошло задымление и загорелась сухая трава. Совместно с сотрудниками оперативных и аварийных служб на место происшествия прибыл глава городского округа Владимир Жданов.
Ранее сообщалось, что система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом.
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