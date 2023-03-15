ВСУ обстреляли город Шебекино

По его словам, удалось обойтись без пострадавших, однако получили повреждения несколько частных домов, легковой автомобиль и гаражный кооператив.

Губернатор добавил, что из-за обстрела возле электроподстанции произошло задымление и загорелась сухая трава. Совместно с сотрудниками оперативных и аварийных служб на место происшествия прибыл глава городского округа Владимир Жданов.

Ранее сообщалось, что система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом.

