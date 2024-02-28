ВСУ нанесли удар по селу Тишанка в Белгородской области

По его словам, в результате происшествия обошлось без пострадавших, однако получило повреждение одно частное домовладение (посечен забор и выбиты окна), а также повреждена линия электропередачи. Кроме того, дрон-камикадзе атаковал грузовик КамАЗ.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ ударил по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке.

