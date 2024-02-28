ВСУ нанесли удар по селу Тишанка в Белгородской области

Украинские войска атаковали село Тишанка (Белгородская область). Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В белгородском селе Почаево при атаке дрона погибли три человека

По его словам, в результате происшествия обошлось без пострадавших, однако получило повреждение одно частное домовладение (посечен забор и выбиты окна), а также повреждена линия электропередачи. Кроме того, дрон-камикадзе атаковал грузовик КамАЗ.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ ударил по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБелгородская областьОбстрел

Горячие новости

Все новости

партнеры