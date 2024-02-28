ВСУ нанесли удар по селу Тишанка в Белгородской области
28 февраля 202416:57
Украинские войска атаковали село Тишанка (Белгородская область). Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате происшествия обошлось без пострадавших, однако получило повреждение одно частное домовладение (посечен забор и выбиты окна), а также повреждена линия электропередачи. Кроме того, дрон-камикадзе атаковал грузовик КамАЗ.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ ударил по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru