ВСУ атаковали поселок Красное в Белгородской области

Украинские войска обстреляли населенный пункт Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области

По словам политика, были выбиты окна и повреждены заборы и фасады двух частных домов. В результате обстрела никто не пострадал. Гладков добавил, что аварийные и оперативные службы направились в Красное для устранения последствий атаки ВСУ.

Ранее Гладков заявил, что 23 апреля сразу несколько муниципальных образований Белгородской области оказались под обстрелом ВСУ, пострадавших в результате атаки нет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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