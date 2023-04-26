ВСУ атаковали поселок Красное в Белгородской области

По словам политика, были выбиты окна и повреждены заборы и фасады двух частных домов. В результате обстрела никто не пострадал. Гладков добавил, что аварийные и оперативные службы направились в Красное для устранения последствий атаки ВСУ.

Ранее Гладков заявил, что 23 апреля сразу несколько муниципальных образований Белгородской области оказались под обстрелом ВСУ, пострадавших в результате атаки нет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

