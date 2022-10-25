Всемирный банк перечислил полмиллиарда долларов в качестве помощи Украине
Всемирный банк выделил еще 500 миллионов долларов в качестве помощи Украине. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на сообщение организации.
В нем отмечается, что из указанной суммы будут покрыты расходы, которые Киев понес в ходе военных действий. Материальная помощь Киеву была анонсирована еще 30 сентября и была выдана под гарантии Великобритании. Reuters подчеркнуло, что изначально фигурировала сумма 530 миллионов долларов.
Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что российская спецоперация приводит к массовым повреждениям украинской инфраструктуры, включая водоснабжение, канализацию и электросети. Малпасс подчеркнул, что приближающаяся зима подвергает украинский народ опасности.
Ранее стало известно, что все страны Евросоюза готовы поддержать «план Маршалла» для Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru