Всемирный банк перечислил полмиллиарда долларов в качестве помощи Украине

Всемирный банк выделил еще 500 миллионов долларов в качестве помощи Украине. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на сообщение организации.

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В нем отмечается, что из указанной суммы будут покрыты расходы, которые Киев понес в ходе военных действий. Материальная помощь Киеву была анонсирована еще 30 сентября и была выдана под гарантии Великобритании. Reuters подчеркнуло, что изначально фигурировала сумма 530 миллионов долларов.

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что российская спецоперация приводит к массовым повреждениям украинской инфраструктуры, включая водоснабжение, канализацию и электросети. Малпасс подчеркнул, что приближающаяся зима подвергает украинский народ опасности.

Ранее стало известно, что все страны Евросоюза готовы поддержать «план Маршалла» для Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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