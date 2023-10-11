Все школы в Израиле переведут на дистанционное обучение
11 октября 202315:11
Израильские школы перейдут на дистанционное обучение из-за боевых действий в стране, сообщило местное министерство образования.
Те же ограничения коснутся и детских садов, уточнили в ведомстве. Также в заявлении говорится, что обучение будет сосредоточено на эмоциональных и социальных аспектах с целью повысить психологическую устойчивость детей.
Накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сравнил атаки ХАМАС с холокостом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru