Все школы в Израиле переведут на дистанционное обучение

Израильские школы перейдут на дистанционное обучение из-за боевых действий в стране, сообщило местное министерство образования.

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Те же ограничения коснутся и детских садов, уточнили в ведомстве. Также в заявлении говорится, что обучение будет сосредоточено на эмоциональных и социальных аспектах с целью повысить психологическую устойчивость детей.

Накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сравнил атаки ХАМАС с холокостом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ариэль Спорн
ТЕГИ:ШколыИзраиль

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