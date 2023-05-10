Врио премьера Финляндии Марин сообщила о разводе
Временно исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии Санна Марин объявила о разводе со своим мужем Маркусом Ряйккененом.
Политик отметила, что они с супругом вместе подали на развод.
«Мы благодарны за 19 лет совместной жизни и за нашу любимую дочь», - написала Марин на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).
Марин и Ряйккенен вступили в брак в августе 2020 года. Молодожены отпраздновали свадьбу в резиденции премьер-министра Финляндии.
Финский политолог Йохан Бекман ранее заявил, что страна вступила в НАТО под давлением правительственной пропаганды, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru