Политик отметила, что они с супругом вместе подали на развод.

«Мы благодарны за 19 лет совместной жизни и за нашу любимую дочь», - написала Марин на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

Марин и Ряйккенен вступили в брак в августе 2020 года. Молодожены отпраздновали свадьбу в резиденции премьер-министра Финляндии.

Финский политолог Йохан Бекман ранее заявил, что страна вступила в НАТО под давлением правительственной пропаганды, передает «Радиоточка НСН».

