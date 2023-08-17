«Вписывается в стратегию»: В чем выгода Турции от аренды порта Хомс?

Порт Хомс — удобная стратегическая точка на Средиземноморском побережье, его аренда вписывается в стратегию Турции в отношении ливийской проблемы. Об этом НСН заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

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Ранее турецкие СМИ сообщили, что Турция якобы взяла в длительную аренду ливийский порт Хомс, где создаст свою военную базу. При этом официальных комментариев турецких властей на этот счет пока нет. По словам Чупрыгина, Хомс находится в стратегически важном месте на средиземноморском побережье.

«Это место, откуда можно контролировать достаточно большой кусок Средиземного моря, в частности, его восточной части. Если эти сведения верны, то это вписывается в стратегию Турции, принятую Анкарой в отношении ливийской проблемы. Турция ввязалась в ливийский кризис с совершенно определенной задачей — нужно было подписать договор о делимитации средиземноморского шельфа в пику Средиземноморскому энергетическому альянсу, который забыл про существование Турции в свое время. Турция добилась этого, но одно дело — добиться выполнения какой-то задачи, совсем другое — сохранить преимущество, полученное после выполнения», — сказал Чупрыгин.

По словам собеседника НСН, Турция не оставляет попыток закрепиться на территории Ливии как один из ключевых международных факторов.

«Конечно, Анкара будет укреплять свои позиции и в военной, и в экономической сфере. Турция претендует на серьезные контракты по реконструкции и обустройству всей Ливии после гражданской войны. Ситуация с Хомсом вписывается в эту стратегию. Турция, скорее всего, решила еще несколько лет назад, что Ливия — это ее стратегически важная территория. В частности, это касается обеспечения энергетической безопасности страны», — добавил эксперт.

Чупрыгин подчеркнул, что появление турецкой базы в Ливии никак не соотносится с интересами России.

«У России были свои виды на Ливию. Москва не добилась каких-то реальных успехов в этой области. Правда, еще не вечер, поскольку в Ливии ситуация достаточно гибкая и изменчивая, куда повернет компас судьбы, никто не знает. Хотя, судя по всему, нынешний премьер-министр закрепляет свои позиции достаточно успешно. У России и Турции были конкурирующие позиции в Ливии. Очевидно, что Турция в этом плане одержала верх, в том числе и потому, что у России появился целый блок других забот, требующих постоянного внимания. Тем более, сейчас Россия опять обратила свой взор на Центральную Африку, так что вряд ли в ближайшее время мы увидим какую-либо реальную конкуренцию между Турцией и Россией на территории Ливии», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Россия возобновила дипломатические отношения с Ливией спустя девять лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

