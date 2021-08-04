ВОЗ: За неделю корнавирусом в мире заразились более 4 млн человек
За минувшую неделю в мире коронавирусной инфекцией заразились более 4 миллионов человек, число летальных исходов превысило 64 тысячи. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, подчеркнув, что число новых случаев заражения за семь дней выросло на 3% по сравнению с прошлой неделей. При этом, смертность сократилась на 8%.
Эксперты ВОЗ отмечают, что уровень заболеваемости особенно сильно вырос в Восточном Средиземноморье – на 37% и Западно-Тихоокеанском регионе – на 33%.Вместе с тем, ее снижение на 9% зарегистрировано в Европе. В Северной и Южной Америке уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 3%, а в Африке – на 1%.
А ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной. При этом, по ее словам, намечается тенденция к стабилизации. В настоящее время снижаются еженедельные темпы прироста заболевших. Об этом Попова рассказала в интервью радио «Комсомольская правда»
Попова также отметила, что основная задача — максимальный охват населения вакцинацией. Сегодня из общего количества получивших хотя бы одну дозу препарата заболевает не более 2,5%, а из тех, кто получил две дозы, — 0,7-0,8%, пишет RT.
Ранее Попова заявляла, что локдаун не является самым эффективным средством в борьбе распространением коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru