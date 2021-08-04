ВОЗ: За неделю корнавирусом в мире заразились более 4 млн человек

За минувшую неделю в мире коронавирусной инфекцией заразились более 4 миллионов человек, число летальных исходов превысило 64 тысячи. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, подчеркнув, что число новых случаев заражения за семь дней выросло на 3% по сравнению с прошлой неделей. При этом, смертность сократилась на 8%.

Эксперты ВОЗ отмечают, что уровень заболеваемости особенно сильно вырос в Восточном Средиземноморье – на 37% и Западно-Тихоокеанском регионе – на 33%.Вместе с тем, ее снижение на 9% зарегистрировано в Европе. В Северной и Южной Америке уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 3%, а в Африке – на 1%.