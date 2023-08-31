ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 на 63%

В организации отметили значительный рост заболеваемости в августе. За месяц показатель увеличился на 63%.

Роспотребнадзор в среду заявил о росте заболеваемости COVID-19 в России. По данным ведомства, в стране в основном выявляется штамм «омикрон».

В федеральном оперштабе ранее уточнили, что рост заражения коронавирусом фиксируется в 46 регионах, сообщает «Радиоточка НСН».

