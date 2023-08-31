ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 на 63%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире, пишет РИА Новости.

ВОЗ: в ряде стран начался рост госпитализаций и смертей от COVID-19

В организации отметили значительный рост заболеваемости в августе. За месяц показатель увеличился на 63%.

Роспотребнадзор в среду заявил о росте заболеваемости COVID-19 в России. По данным ведомства, в стране в основном выявляется штамм «омикрон».

В федеральном оперштабе ранее уточнили, что рост заражения коронавирусом фиксируется в 46 регионах, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ЗаболеваниеВОЗКоронавирус

Горячие новости

Все новости

партнеры