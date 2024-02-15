ВОЗ: Система здравоохранения в Газе близка к краху

С момента начала войны в Палестине было зарегистрировано 827 нападений на медицинские учреждения, уточнили в организации.

«Система здравоохранения в секторе Газа систематически разрушается с 7 октября и находится в процессе коллапса», - говорится в сообщении.

Ранее лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что перемирие с Израилем возможно в случае прекращения огня и вывода войск из Палестина. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».