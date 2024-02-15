ВОЗ: Система здравоохранения в Газе близка к краху
15 февраля 202414:55
Система здравоохранения Газы находится на грани краха, заявил представитель ВОЗ. Его заявление приводит РИА Новости.
С момента начала войны в Палестине было зарегистрировано 827 нападений на медицинские учреждения, уточнили в организации.
«Система здравоохранения в секторе Газа систематически разрушается с 7 октября и находится в процессе коллапса», - говорится в сообщении.
Ранее лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что перемирие с Израилем возможно в случае прекращения огня и вывода войск из Палестина. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мосбиржа объяснила сбой на своем сервере редкой технической ошибкой
- СМИ: Киркоров исполнил песню украинского композитора перед бойцами СВО
- Шеф-повар из Аргентины назвал клеветой сообщения о своей пропаже в Москве
- Британия переправит в Восточную Европу более 50 танков
- «Оставьте людей в покое»: Собчак заступилась за Лолиту
- ВОЗ: Система здравоохранения в Газе близка к краху
- Снижение роста экономики ЕС связали с неопределенностью выборов в США
- Центробанк: Мошенники рассылают в мессенджеры сообщения от имени Набиуллиной
- Надеждин обратится в КС после отклонения ВС иска по порядку сбора подписей
- СМИ: Зерновые продукты для завтраков могут исчезнуть с полок магазинов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru