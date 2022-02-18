ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 418 млн

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 418 млн случаев заражения коронавирусом в мире, передает ТАСС.

Число смертельных случаев превысило 5,85 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.

Отметку в 200 млн была пройдена в начале августа 2021 года года, 250 млн - в начале ноября прошлого года, в 300 млн - в начале января текущего года, 400 млн - 10 февраля. Резкий рост числа заражений связан с появлением в конце прошлого года штамма «омикрон», отличающегося повышенной заразностью.

Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 70 млн), Индии (более 39 млн) и Бразилии (более 24 млн).

