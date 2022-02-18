ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 418 млн
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 418 млн случаев заражения коронавирусом в мире, передает ТАСС.
Число смертельных случаев превысило 5,85 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.
Отметку в 200 млн была пройдена в начале августа 2021 года года, 250 млн - в начале ноября прошлого года, в 300 млн - в начале января текущего года, 400 млн - 10 февраля. Резкий рост числа заражений связан с появлением в конце прошлого года штамма «омикрон», отличающегося повышенной заразностью.
Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 70 млн), Индии (более 39 млн) и Бразилии (более 24 млн).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,0 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
344 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
12,0 млн+198 тыс. / сут.
- Глава ВОЗ: Мир не готов к новой пандемии
- «Сергей Горбачев стал академиком РАР». Президент Академии радио о расширении состава
- СМИ: Взорванный в Донецке автомобиль принадлежал начальнику Народной милиции
- Захарова назвала геноцидом действия Украины на Донбассе
- Госдеп: эвакуация Донбасса является предлогом для операции против Украины
- Умер народный артист РФ Борис Невзоров
- Депутат Водолацкий: Ростовская область справится с приемом эвакуируемых жителей Донбасса
- Главком ВСУ заявил, что вариант наступления на Донбасс даже не рассматривается
- СМИ: В центре Донецка прогремел мощный взрыв
- Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей всем эвакуированным из Донбасса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru