Военный эксперт оценил работу российских средств РЭБ

Эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы за прошедший год увеличилась, однако они по-прежнему не могут заглушить все дроны ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко в разговоре с NEWS.ru.

Средства РЭБ посадили дрон ВСУ на севере Крыма

По его словам, вражеские беспилотники по-прежнему продолжают летать над Донецком и бомбить регион. Судить, кто сильнее — Украина или Россия, по мнению эксперта, сейчас рано.

Ранее пресс-секретарь «Восточной» группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что система радиоэлектронной борьбы России намного мощнее украинской. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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