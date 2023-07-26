Военный эксперт оценил работу российских средств РЭБ
Эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы за прошедший год увеличилась, однако они по-прежнему не могут заглушить все дроны ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко в разговоре с NEWS.ru.
По его словам, вражеские беспилотники по-прежнему продолжают летать над Донецком и бомбить регион. Судить, кто сильнее — Украина или Россия, по мнению эксперта, сейчас рано.
Ранее пресс-секретарь «Восточной» группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что система радиоэлектронной борьбы России намного мощнее украинской. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях до 10%
- Путин: Россия будет содействовать странам Африки в укреплении суверенитета
- Военный эксперт оценил работу российских средств РЭБ
- Мишустин озаботился производством аттракционов в России
- Памфилова: На участие в ДЭГ подали более 66 тысяч заявок
- Валуев призвал спортсменов следить за языком после скандала с Исинбаевой
- Собчак купила виллу на Бали за 150 тысяч долларов
- Дочь первого президента Мозамбика Жозина Машел поддержала эмансипацию женщин
- Президент Египта захотел обсудить с Путиным укрепление отношений с Россией
- Балицкий рассказал о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru