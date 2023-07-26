Военный эксперт оценил работу российских средств РЭБ

По его словам, вражеские беспилотники по-прежнему продолжают летать над Донецком и бомбить регион. Судить, кто сильнее — Украина или Россия, по мнению эксперта, сейчас рано.

Ранее пресс-секретарь «Восточной» группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что система радиоэлектронной борьбы России намного мощнее украинской. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

