Военный эксперт назвал наиболее эффективное средство против танков Leopard
Противотанковые ракетные комплексы производства СССР «Малютка» наиболее эффективны против танков Leopard производства ФРГ, обещанных ЕС Украине. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков изданию «Московский комсомолец».
Леонков отметил, что «Малютки» применялись курдами в Сирии при уничтожении Leopard 2А4. В результате такой атаки второй армейский корпус армии Турции отменил сухопутную наступательную операцию и атаковал курдов дистанционно с помощью ракетных и артиллерийских комплексов.
Военный эксперт предположил, что управление первыми танками Leopard, переданными Киеву, скорее всего, доверят полякам. Он добавил, что армия ВСУ сможет применять немецкие танки для ведения контратак. При этом Леонков отметил, что появление у украинской армии 200-300 танков не сможет кардинально поменять течение спецоперации.
Ранее в США заявили, что танки Leopard, предназначенные для передачи Польшей Украине, потребуют дополнительных средств для обслуживания техники, чем создадут дополнительные трудности для ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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