Военные уничтожили пять украинских «диверсантов», пересекавших российскую границу

Российские военные и пограничники уничтожили две боевых машины пехоты Военных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Южный военный округ (ЮВО).

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По информации ЮВО, на боевых машинах проходила экстренная эвакуация украинской диверсионно-разведывательной группы.

Министерство обороны России подтвердило эту информацию и заявило, что при защите границ погибло пять украинских «диверсантов».

Отмечается, что российские военные не пострадали.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина готова к любому развитию событий, в том числе и к введению военного и чрезвычайного положений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеГраница Между Россией И Украиной
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