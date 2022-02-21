Военные уничтожили пять украинских «диверсантов», пересекавших российскую границу
Российские военные и пограничники уничтожили две боевых машины пехоты Военных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Южный военный округ (ЮВО).
По информации ЮВО, на боевых машинах проходила экстренная эвакуация украинской диверсионно-разведывательной группы.
Министерство обороны России подтвердило эту информацию и заявило, что при защите границ погибло пять украинских «диверсантов».
Отмечается, что российские военные не пострадали.
Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина готова к любому развитию событий, в том числе и к введению военного и чрезвычайного положений.
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