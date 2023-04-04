Военные США заявили о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии

Американские военные ликвидировали на территории Сирии одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом объявило Центральное командование США.

Уточняется, что ликвидированный высокопоставленный экстремист отвечал в группировке за планирование терактов в Европе. Названо его имя - Халида Аидд Ахмад аль-Джабури. Он также формировал структуру управления ИГ.

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В Центральном командовании отметили важность ликвидации одного из главарей. Это на время помешает террористам ИГ планировать и организовывать теракты в других странах.

Как отмечет НСН, ранее в СМИ появились сообщения о личности нового лидера запрещённой в России террористической организации «Аль-Каида», которая соперничает с ИГ. Им стал гражданин Египта Саиф аль-Адель

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