Военные США заявили о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии
Американские военные ликвидировали на территории Сирии одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом объявило Центральное командование США.
Уточняется, что ликвидированный высокопоставленный экстремист отвечал в группировке за планирование терактов в Европе. Названо его имя - Халида Аидд Ахмад аль-Джабури. Он также формировал структуру управления ИГ.
В Центральном командовании отметили важность ликвидации одного из главарей. Это на время помешает террористам ИГ планировать и организовывать теракты в других странах.
Как отмечет НСН, ранее в СМИ появились сообщения о личности нового лидера запрещённой в России террористической организации «Аль-Каида», которая соперничает с ИГ. Им стал гражданин Египта Саиф аль-Адель
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- Собянин: Завод «Москвич» заключил один крупнейших в мире контрактов на поставку электромобилей
- Лукашенко поблагодарил Нарышкина за обмен разведданными
- Космическая компания Virgin Orbit подала заявление о банкротстве
- Путин осмотрел цеха завода «Тулажелдормаш»
- В Японии призвали Киев отказаться от притязаний на Крым и Донбасс
- Российские артиллеристы уничтожили гаубицы «Гвоздика» и Д-30 под Херсоном
- Первый бывший магазин Zara откроется в ТЦ «Авиапарк» в Москве в апреле
- Самолет врезался в птиц при посадке в Самаре
- СМИ: Бюджет США на помощь Украине закончится к сентябрю
- Посол Бездетко: Россия и Вьетнам работают над упрощением визового режима
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru