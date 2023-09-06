Военные Нигера потребовали у Франции график вывода войск из страны
Мятежники в Нигере требуют от Франции график вывода войск с территории африканской страны, сообщает телеканал Al Arabiya.
На данном этапе силовики требуют вывода тех, кто принимал участие в операции «Бархан».
Операция «Бархан» проходила при участии французской армии на территории Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада, ее цель - противостояние исламистским террористическим группировкам в регионе. Операция началась в 2014 году и продлилась до ноября прошлого года.
Накануне французская газета Le Monde сообщила, что Париж начал переговоры с армией Нигера о выводе военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД Франции призвали расширять ЕС для недопущения роста влияния России
- Минтруд хочет увеличить число организаций для альтернативной службы
- Российские войска нанесли удар по военному складу ВСУ в Херсонской области
- Гутерреш: Прошедшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений
- Глава Минэка: «Аномально» низкая безработица тормозит экономику РФ
- ФСБ нашла 217 нелегальных оружейников в 53 регионах
- Памятник Юрию Шатунову открыли на кладбище в Москве
- Военные Нигера потребовали у Франции график вывода войск из страны
- Пушилин: Критических моментов на фронте нет
- Камчатка отказалась от чешских самолётов L-410 из-за нехватки запчастей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru