Военные Нигера потребовали у Франции график вывода войск из страны

Мятежники в Нигере требуют от Франции график вывода войск с территории африканской страны, сообщает телеканал Al Arabiya.

На данном этапе силовики требуют вывода тех, кто принимал участие в операции «Бархан».

Операция «Бархан» проходила при участии французской армии на территории Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада, ее цель - противостояние исламистским террористическим группировкам в регионе. Операция началась в 2014 году и продлилась до ноября прошлого года.



Накануне французская газета Le Monde сообщила, что Париж начал переговоры с армией Нигера о выводе военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

