Военную базу США в Ираке обстреляли из «Градов»
Американскую военную базу в иракской провинции Анбар обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град», передает агентство новостей Shafaq news со ссылкой на источник в службах безопасности.
«Базу Айн аль-Асад на западе Ирака обстреляли несколькими ракетами из системы «Град», - заявил источник.
После обстрела в провинции объявили тревогу. Временно перекрыты въезды и выезды в район Аль-Багдади. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет.
По данным Reuters, США 18 октября предотвратили атаку двух беспилотников на базу Айн аль-Асад, сообщает «Радиоточка НСН».
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