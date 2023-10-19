Военную базу США в Ираке обстреляли из «Градов»

«Базу Айн аль-Асад на западе Ирака обстреляли несколькими ракетами из системы «Град», - заявил источник.

После обстрела в провинции объявили тревогу. Временно перекрыты въезды и выезды в район Аль-Багдади. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет.

По данным Reuters, США 18 октября предотвратили атаку двух беспилотников на базу Айн аль-Асад, сообщает «Радиоточка НСН».

