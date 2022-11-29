Военнослужащие ВСУ обстреляли город Шебекино и несколько сел

Войска ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, а также населенные пункты Муром и Новая Таволжанка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Женщина погибла при обстреле Шебекино на Белгородчине

По словам губернатора, обошлось без пострадавших, однако незначительный урон был нанесен нескольким частным домам, также пострадала кровля на одном из предприятий, расположенном в Новой Таволжанке. Кроме того, повреждены газопровод и линии электропередач.

Ранее Гладков сообщил о гибели супружеской пары, подорвавшейся на боеприпасе неустановленного образца в селе Староселье Краснояружского района. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрел
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