Военнослужащие ВСУ обстреляли город Шебекино и несколько сел

По словам губернатора, обошлось без пострадавших, однако незначительный урон был нанесен нескольким частным домам, также пострадала кровля на одном из предприятий, расположенном в Новой Таволжанке. Кроме того, повреждены газопровод и линии электропередач.

Ранее Гладков сообщил о гибели супружеской пары, подорвавшейся на боеприпасе неустановленного образца в селе Староселье Краснояружского района. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

