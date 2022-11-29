Военнослужащие ВСУ обстреляли город Шебекино и несколько сел
Войска ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, а также населенные пункты Муром и Новая Таволжанка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, обошлось без пострадавших, однако незначительный урон был нанесен нескольким частным домам, также пострадала кровля на одном из предприятий, расположенном в Новой Таволжанке. Кроме того, повреждены газопровод и линии электропередач.
Ранее Гладков сообщил о гибели супружеской пары, подорвавшейся на боеприпасе неустановленного образца в селе Староселье Краснояружского района. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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