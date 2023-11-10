Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассама» сообщило об обстреле ракетами Тель-Авива. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что обстрел был произведен в ответ на «преступления сионистов против мирного населения».

Накануне армия Израиля впервые применила противоракетную систему «Стрела-3» для перехвата воздушной цели над Красным морем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Татаровский
ТЕГИ:Сектор ГазаХамасИзраиль

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