Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Американскую военную базу Айн-эль-Асад в Ираке обстреляли ракетами, сообщил портал Shafaq News.
Военная база расположена в провинции Анбар на западе Ирака. По информации издания, по объекту выпустили минимум четыре ракеты.
Обстрел велся из района Тартар, расположенного к востоку от базы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что шиитские группировки атаковали беспилотниками базу США в Иракском Курдистане. Также нападению подверглись американские объекты в Сирии.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в результате обстрелов американских баз пострадал 21 военнослужащий, передает «Радиоточка НСН».
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