Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Военная база расположена в провинции Анбар на западе Ирака. По информации издания, по объекту выпустили минимум четыре ракеты.

Обстрел велся из района Тартар, расположенного к востоку от базы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что шиитские группировки атаковали беспилотниками базу США в Иракском Курдистане. Также нападению подверглись американские объекты в Сирии.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в результате обстрелов американских баз пострадал 21 военнослужащий, передает «Радиоточка НСН».

