Во Франции заявили, что принятие в состав БРИКС новых стран ослабляет США

Принятие в состав БРИКС новых стран указывает на ослабление США и глобальной революции, сообщил в Twitter французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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По его словам, теперь шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран входят в БРИКС, что приведет к ослаблению Америки.

Ранее Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты официально пригласили в БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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