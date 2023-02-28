Во Франции заявили, что поставки западных танков не помогут Украине

Как отметил Дари, военная история ХХ века показывает, что танки дают существенное преимущество только в случае быстрого и внезапного появления «в больших количествах». Генерал подчеркнул, что сегодня подготовка машин не может остаться незамеченной из-за масштабного применения в ходе боевых действий беспилотников, спутников и средств радиоэлектронной борьбы, указывает телеканал «360».

По словам Дари, сейчас 200 или 300 поставленных Киеву танков не изменят соотношение сил коренным образом. Эксперт указал, что российские военные построили и усилили противотанковую оборону на линии соприкосновения, отмечает РЕН ТВ.

