Во Франции заявили, что поставки западных танков не помогут Украине
Поставки Западом танков не помогут Украине, считает бывший командующий Иностранным легионом Бруно Дари. Об этом французский генерал написал в статье для Le Figaro.
Как отметил Дари, военная история ХХ века показывает, что танки дают существенное преимущество только в случае быстрого и внезапного появления «в больших количествах». Генерал подчеркнул, что сегодня подготовка машин не может остаться незамеченной из-за масштабного применения в ходе боевых действий беспилотников, спутников и средств радиоэлектронной борьбы, указывает телеканал «360».
По словам Дари, сейчас 200 или 300 поставленных Киеву танков не изменят соотношение сил коренным образом. Эксперт указал, что российские военные построили и усилили противотанковую оборону на линии соприкосновения, отмечает РЕН ТВ.
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