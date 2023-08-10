Во Франции загорелось зернохранилище с несколькими тоннами пшеницы

В тушении задействовано 96 пожарных, однако этого количества спасателей не хватает, поэтому на место происшествия запросили подкрепление. Местные власти отметили, что опасности взрыва пока нет.

Ранее в турецком порту Дериндже из-за взрыва было испорчено 15 тонн продовольствия. Тогда были повреждены 13 из 16 элеваторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

