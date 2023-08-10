Во Франции загорелось зернохранилище с несколькими тоннами пшеницы
10 августа 202315:13
В зернохранилище на юго-западе Франции произошел сильный пожар. Охвачены огнем три элеватора, в них находились несколько тысяч тонн пшеницы, сообщает местная радиостанция France Bleu.
В тушении задействовано 96 пожарных, однако этого количества спасателей не хватает, поэтому на место происшествия запросили подкрепление. Местные власти отметили, что опасности взрыва пока нет.
Ранее в турецком порту Дериндже из-за взрыва было испорчено 15 тонн продовольствия. Тогда были повреждены 13 из 16 элеваторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru