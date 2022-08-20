Во Франции удивились изобилию в российских магазинах

«Зайти в супермаркет в Москве – все равно что оказаться в любом другом западном гастрономе. Полки плотно забиты. Покупатели могут без труда найти французские продукты или европейские вина» – отмечают журналист.

Продукты российских компаний по-прежнему поступают на рынок, в стране нет дефицита, которого поначалу опасались россияне.

Пользователи обратили внимание на умение российских политиков планировать и предвидеть последствия своих решений и призвали западные власти следовать такому опыту.

Ранее обозреватель журнала The National Interest Марк Эпископос заявил, что экономика России выдержала санкционное давление Запада благодаря четырем факторам. В их числе эксперт назвал быструю реакцию ЦБ РФ по укреплению рубля, которая привела к тому, что российская валюта стала одной из быстро укрепляющихся в мире. Россия применила систему «параллельного импорта», пишет Газета.ru.

«Россия может выстоять просто потому, что она не изолирована. Санкции наложили США, страны Европы, члены НАТО. Есть еще много других государств в Южной Америке, Африке. Есть Индия, Китай. Список длинный», – напомнила CecildeMille.

«В России лидеры, прежде всего, планируют, предвидят, просто выполняют свою работу. У нас наоборот. Мы делаем что угодно, а затем плачем из-за последствий», – отметил Dimidium.



