Во Франции сократили минимальный срок ревакцинации до трех месяцев
Во Франции минимальный срок ревакцинация против коронавируса сокращен до трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Жана Кастекса.
Ранее минимальный срок между второй и третьей вакцинациями был четыре месяца.
Кастекс объяснил такое решение быстрым распространением штамма «омикрон».
Во Франции в декабре текущего года несколько раз обновлялся рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. За сутки 24 декабря в стране было зарегистрировано свыше 94 тысяч случаев.
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