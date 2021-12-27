Во Франции сократили минимальный срок ревакцинации до трех месяцев

Во Франции минимальный срок ревакцинация против коронавируса сокращен до трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Жана Кастекса.

Ранее минимальный срок между второй и третьей вакцинациями был четыре месяца.

Кастекс объяснил такое решение быстрым распространением штамма «омикрон».

Во Франции в декабре текущего года несколько раз обновлялся рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. За сутки 24 декабря в стране было зарегистрировано свыше 94 тысяч случаев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияВакцина
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