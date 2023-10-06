Во Франции сняли украинский флаг после слов Зеленского об Азербайджане

Мэрия города Вьен на юго-востоке Франции распорядилась снять со здания администрации флаг Украины после заявления президента Владимира Зеленского о сотрудничестве сАзербайджаном. Об этом пишет издание Dauphiné libéré.

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По мнению мэра Вьена Тьерри Ковача, в Нагорном Карабахе проходят этнические чистки. Украина не может сотрудничать с Азербайджаном и при этом ссылаться на западные ценности и просить о помощи, считает он.

Ковач заявил, что Азербайджан торгует газом для финансирования вооруженных операций в отношении Армении.

Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге 5 октября приняли резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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