Во Франции шляпа Наполеона ушла с молотка за рекордные 1,9 млн евро

Шляпу императора Франции Наполеона I Бонапарта продали за 1,9 миллиона евро, сообщил аукционный дом Osenat на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Куртку Майкла Джексона из рекламы Pepsi продали за $306 тысяч

Торги состоялись в коммуне Фонтенбло под Парижем. После длительной борьбы головной убор продали за 1 932 000 евро. Это рекордная сумма для шляпы Наполеона.

Головной убор датируется 1810 годом. Первоначально лот оценили в 600-800 тысяч евро.

Российский аукционный дом (РАД) выставит на торги пиджак бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Стартовая цена - 200 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АукционФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры