Во Франции шляпа Наполеона ушла с молотка за рекордные 1,9 млн евро
Шляпу императора Франции Наполеона I Бонапарта продали за 1,9 миллиона евро, сообщил аукционный дом Osenat на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Торги состоялись в коммуне Фонтенбло под Парижем. После длительной борьбы головной убор продали за 1 932 000 евро. Это рекордная сумма для шляпы Наполеона.
Головной убор датируется 1810 годом. Первоначально лот оценили в 600-800 тысяч евро.
Российский аукционный дом (РАД) выставит на торги пиджак бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Стартовая цена - 200 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпер Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину
- Во Франции шляпа Наполеона ушла с молотка за рекордные 1,9 млн евро
- Певец Савин: Пугачева уехала из России под влиянием Галкина
- В Сибири 294 населенных пункта остались без света из-за урагана
- Йеменские хуситы захватили грузовое судно в Аденском заливе
- СМИ: в Бишкеке отменили концерт «Ночных снайперов»
- Игрок «Спартака» Зиньковский заявил, что живет на 200 тыс рублей в месяц
- СМИ: суд взыскал с Агутина 123,5 тысячи рублей долга за коммуналку
- «Сцена – это жизнь»: Пригожин рассказал, почему артисты работают больными
- Критик назвал песню Пугачевой «Примадонна» недооцененной в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru