Во Франции продадут с молотка шляпу императора Наполеона

Принадлежавшую императору Франции Наполеону I двурогую шляпу (бикорн) продадут с молотка, сообщил в своем коммюнике аукционный дом Osenat.

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Торги пройдут 19 ноября в пригороде Парижа Фонтенбло. Начальная цена головного убора не называется.

По данным Osenat, шляпу изготовили после 1806 года. Отмечается, что в годы правления император использовал порядка 120 бикорнов.

Ранее сообщалось о продаже с аукциона за 77,6 тысячи евро черной фетровой шляпы певца Майкла Джексона, в которой он впервые исполнил легендарную «лунную походку», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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