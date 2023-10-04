Во Франции продадут с молотка шляпу императора Наполеона
Принадлежавшую императору Франции Наполеону I двурогую шляпу (бикорн) продадут с молотка, сообщил в своем коммюнике аукционный дом Osenat.
Торги пройдут 19 ноября в пригороде Парижа Фонтенбло. Начальная цена головного убора не называется.
По данным Osenat, шляпу изготовили после 1806 года. Отмечается, что в годы правления император использовал порядка 120 бикорнов.
Ранее сообщалось о продаже с аукциона за 77,6 тысячи евро черной фетровой шляпы певца Майкла Джексона, в которой он впервые исполнил легендарную «лунную походку», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru